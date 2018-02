Aron en Joeri bekende namen bij Jeugdjournaal

VideoDe broertjes Aron (7) en Joeri (5) Pijkeren uit Heerde lijken misschien hele normale kinderen. Maar in verschillende huiskamers gaat bij het lezen van hun namen een lichtje branden. Al 23 keer waren zij de makers van óf de hoofdrolspelers in dé weerfoto, die dagelijks als enige afbeelding aan het eind van het NOS Jeugdjournaal wordt getoond.

,,Ik zag het een keer op televisie en toen ik zei ik tegen mijn vader dat ik het ook wilde”, vertelt Aron over het begin van hun bekendheid. ,,En het lukte. Het was een foto met ijs op onze trampoline. Het was heel leuk om je naam in beeld te zien.” Vader Robert vervolgt: ,,Toen kregen we een volgend doel: zelf in beeld komen. En dat is inmiddels al vaak gelukt.”

Bewijs

Gemiddeld zo’n één keer per week verzendt de familie een weerfoto, vaak vanuit de eigen tuin genomen, en regelmatig met succes. ,,Dan gaan we juichen en zijn we heel blij”, vertelt Joeri. Soms mist hij het moment, omdat hij dan al op bed ligt. Maar dan ligt er de volgende morgen een foto als bewijs op tafel. ,,Die reactie, de spanning of de foto wel of niet in beeld komt is geweldig. Het is een goed middel om het Jeugdjournaal tot het eind te bekijken, want dan is de weerfoto. En gelukkig kunnen ze goed tegen het verlies als ze een keer niet aan de beurt zijn”, vertelt vader Robert trots.

Ook de redactie van het NOS Jeugdjournaal was het na contact met de familie wel opgevallen dat ze wel erg vaak met succes een foto doorstuurden. Aanvankelijk was het plan om een reportage over de jongens te maken, maar dit ging niet door. ,,Ze waren te jong voor de doelgroep. Wel begrijpelijk”, aldus Robert. En dus maakte de familie zelf maar een reportage, waarvan een deel dinsdag in de avonduitzending werd getoond.

Compilatie

In de kamer van de familie Pijkeren uit Heerde wordt gezamenlijk gekeken naar het filmpje dat onlangs is gemaakt door vader Robert en deels door het NOS Jeugdjournaal is getoond (zie hieronder). Niet alleen is het een compilatie van alle getoonde weerfoto’s, ook is het een bedankje naar de redactie toe. ,,Het blijft leuk”, is de gezamenlijke conclusie na afloop.

Volgens de jongens is het niet zo moeilijk om een goede weerfoto te maken. ,,We hebben geen geheim. Je moet gewoon een mooie foto maken, waarbij je op het weer let. En dus geen foto van binnen”, legt Aron uit. Vaak zegt vaders wanneer het juiste moment daar is. Meestal maakt hij zelf de foto, hoewel de jongens ook een camera of mobiel hebben: ,,Het moet kinderen trekken, lekker actief. En het is vaak ook logisch. Je gaat plantjes bijvoorbeeld planten als het mooi weer is, niet als het regent”, vertelt vader Robert.