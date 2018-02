Aron en Joeri uit Heerde bekende namen bij Jeugdjournaal

'IJsseldijk verstopt door ramptoeristen'

21 februari Gemeenteraadslid Ireen Bunnik (VVD) wil van het Heerder college van burgemeester & wethouders weten of de veiligheid van de bewoners van het 'het badkuipgebied' in gevaar is geweest door de aanwezigheid van ramptoeristen tijdens de hoge waterstanden in januari.