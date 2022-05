Auto belandt op het dak naast de A50 bij Heerde

Video Wéér ‘straatwolf’ gefilmd op de Veluwe: ‘Jonge wolven zoeken nu een nieuwe plek’

Voor de tweede keer in een week tijd is een dolende wolf op straat gefilmd in Oost-Nederland. Vorige week werd het dier ’s nachts gespot bij een viaduct op de A28 in Nunspeet, maandagnacht dook een wolvenvideo op uit Wapenveld. Toeval of niet?

30 maart