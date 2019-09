Auto rijdt in op woning in Heerde: politie pakt vluchtende inzittenden en vindt ‘mogelijk vuurwapen’

De eerste melding van de crash in het hart van het dorp kwam kort na 21.00 uur binnen. Een rode personenauto bleek de gevel van een woning te hebben geramd. Het betreft het pand waar voorheen computerwinkel Paradise was gevestigd.

Wapen

De politie meldt ook dat er een ‘op een vuurwapen gelijkend voorwerp’ is aangetroffen en in beslag genomen. Het verhaal gaat dat een van de verdachten dit wapen tijdens zijn vlucht heeft verstopt in de wc van een buurtbewoner. De verdachte zou hier hebben aangebeld met de vraag of hij of zij naar de wc mocht. De politie kan of wil dat verhaal echter nog niet bevestigen.