Auto schiet in Wapenveld door brugleuning en rijdt kanaal in

Herman (75) uit Wapenveld is kind van ‘foute’ ouders

27 oktober ‘Waarom heeft mijn moeder in 1954 de vermelding 'staatloos' op haar verblijfsvergunning staan?’ Die vraag was voor Herman Schouten uit Wapenveld in 2008 het begin van 'een reis met veel zuchten', waarin 'schaamte en boosheid' vaak boven kwamen. De vermelding 'staatloos' had alles te maken met het foute verleden van zijn vader en grootvader, zo ontdekte hij.