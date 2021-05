Auto verwoest door brand aan Lupineweg in Heerde

De brandweer van Heerde is vannacht rond 02.15 uur gealarmeerd voor een autobrand aan de Lupineweg in Heerde.

De brandweer van Heerde werd in de nacht van woensdag op donderdag rond kwart over twee gealarmeerd voor een autobrand in de Lupineweg in Heerde. Bij aankomst stond de voorkant van een geparkeerde auto in lichterlaaie. De brandweer kon de brand snel blussen. De auto was niet meer te redden, omdat deze al grotendeels verwoest was door de brand.

Buurtbewoners ontdekten tijdens de blusactie dat 50 meter verderop een poging was gedaan om een geparkeerde bedrijfsbus in brand te steken. Bij het rechter voorwiel waren duidelijk brandsporen zichtbaar. Omstanders verklaarden dat de voertuigen niet van een en dezelfde persoon zijn, en dat er mogelijk willekeurig brand is gesticht. De eigenaren van de voertuigen kennen elkaar ook niet.

De politie kwam direct in actie om de daders op te sporen in de wijk. Meerdere opvallende en onopvallende politievoertuigen reden rond in de wijk, op zoek naar verdachte personen. Het is nog niet bekend of er al iemand is aangehouden.