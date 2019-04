Auto vliegt uit de bocht en belandt in het water in Heerde

Veluwse optochten op Koningsdag onder druk

24 april Oranjeverenigingen op de Veluwe worstelen met de wet- en regelgeving rond de traditionele (lampionnen)optochten. Tientallen tractoren of auto’s met aanspanningen die ‘s avonds door het dorp rijden, kan dat nog wel? De Oranjevereniging in Oldebroek schrapt de gemotoriseerde optocht van het programma, terwijl de optocht in bijvoorbeeld Heerde wél doorgaat. De voorzitters leggen uit waarom.