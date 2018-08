Automobilist (78) belandt bij Wapenveld in kanaal en overlijdt

UpdateEen bestuurder van een grijze personenauto is overleden nadat hij donderdag aan het eind van de middag met zijn auto in het Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld was beland.

De 78-jarige man uit Oene reed rond 17 uur vanaf de Kanaaldijk het kanaal in. Volgens de politie is het waarschijnlijk dat hij onwel werd. Het ongeval deed zich voor op de weg tussen de Klapperdijk en Hattem. Nadat de bestuurder uit zijn auto was gehaald door hulpdiensten werd hij gereanimeerd, alvorens hij per ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Later op de dag overleed de man in het ziekenhuis.

Eenzijdig

Aanvankelijk meldden getuigen dat in het voertuig dat te water was geraakt meer personen en zelfs een dier zaten, maar die werden niet aangetroffen. Niet in het water, niet in het voertuig. Waardoor de man met zijn auto te water is geraakt is nog niet bekend. Wel wijst alles in de richting van een eenzijdig ongeval.