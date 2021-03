Automobilist overleden bij ernstig ongeluk in Heerde

Het eenzijdige ongeval vond aan het einde van de ochtend plaats op de Kamperweg in Heerde. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Er werd ook een traumahelikoper opgeroepen, maar die werd even later weer afgemeld. De politie bevestigt dat de bestuurder van de auto is overleden. Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie op dit moment nog geen mededelingen doen.