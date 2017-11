Automobilist raakt onwel en botst op monumentaal bruggetje in Heerde

‘Jat die maar’ moet fietsendiefstal voorkomen

20 november Is het een nieuwe manier om de fietsendiefstallen in de grote steden tegen te gaan? De sticker op het zadel met als tekst ‘jat die maar’ en daaronder een pijl naar rechts van Hallo Reclamebedrijf uit Wapenveld trekt in ieder geval de aandacht. Vijf vragen aan eigenaar Wilco Jonker over zijn nieuwe creatie.