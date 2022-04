Automobilist zwaargewond na ongeluk bij Heerde: per traumahelikopter naar ziekenhuis Utrecht

Veel verkeerson­vei­lig­heid in Heerde, vooral klachten over wegen binnen bebouwde kom

De Elburgerweg in Heerde is één van de meest verkeersonveilige wegen in de gemeente. Sowieso is het oppassen geblazen in de dorpen Heerde, Veessen en Wapenveld, volgens inwoners doen zich op veel plekken binnen de bebouwde kom gevaarlijke situaties voor. Dit blijkt uit een inventarisatie van CDA-statenlid Hans van Ark. Morgen overhandigt hij het rapport aan wethouder Yasemin Cegerek.

8 maart