Bas’ (25) droom komt uit: hij heeft eigen ijssalon in Heerde

Wonings­plit­sing oplossing voor krapte op woning­markt Heerde

23 december Woningsplitsing kan een oplossing zijn voor krapte op de woningmarkt van Heerde. Dat denkt wethouder Jan Berkhoff. ,,Woningbouw in nieuwe woonwijken of op inbreidingslocaties binnen Heerde is niet voldoende om in de toekomstige woonbehoefte te voorzien. Daarom willen we onderzoeken of woningsplitsing ook een oplossing kan zijn.’’