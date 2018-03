Basisschool De Horsthoek Heerde dicht door vondst asbest

Basisschool De Horsthoek in Heerde is vandaag gesloten door burgemeester Fred de Graaf. In de school is asbest gevonden. De kinderen van de school zijn vandaag vrij. Hoelang de sluiting van kracht is, is nog niet duidelijk.

Bestuursvoorzitter Berend Redder van de stichting Proo, de overkoepelende organisatie waar De Horsthoek onder valt, meldt dat waarschijnlijk in de loop van vandaag meer bekend wordt over de asbestvondst. Tevens hoopt hij dan meer duidelijkheid te kunnen geven over de sluiting.

Vreemd

Een onderzoek in het kader van de nieuwbouw- en renovatieplannen van de school, heeft gisteren de asbest aan het licht gebracht. Redder: ,,Vreemd, want begin 2000 is er door de gemeente Heerde een uitvoerige asbestsanering verricht. Dan verwacht je niet dat er nu alsnog asbest opduikt.'' De asbest bevindt zich in een verwarmingshok en in de zoldering van de school. ,,Over de ernst van de situatie kan ik nu nog niets zeggen. Bovendien wordt het verdere onderzoek gedaan door de gemeente.''

Op De Horsthoek zitten ongeveer 90 leerlingen. De school en de gemeente Heerde lagen recentelijk langdurig met elkaar in de clinch over een eventuele verhuizing. Uiteindelijk stelde de rechter schoolleiding in het gelijk, waardoor De Horsthoek waarschijnlijk kan blijven op de huidige locatie aan de Oenerweg in Heerde.

Ontstemt

De sluiting van de school in verband met de asbestvondst valt Berend Redder rauw op z'n dak. ,,We moesten het horen van een ambtenaar die de school gisteravond binnenliep met die mededeling. We hadden het wel zo netjes gevonden als de burgemeester, die de school sloot, ons als bestuur ook even had ingelicht. Dat dat niet is gebeurd, ontstemt mij zeer.''