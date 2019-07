Bedreiging, gijzeling en diefstal in Heerde resulteert in gevangenisstraf

Op 8 oktober vorig jaar ging het flink mis toen W. ontdekte dat zijn tijdelijke huisgenoot (ze logeerden beiden in een woning die niet van hen was) met zijn telefoon had lopen rommelen en daarmee geld had weten over te maken van de bankrekening van W. naar zichzelf. Laatstgenoemde zou al opgefokt zijn geweest door nachten van slapeloosheid en amfetaminegebruik en hij ontplofte. De man was tijdelijk uit een psychiatrische kliniek in Ermelo naar zijn geboorteplaats Heerde gekomen.

Hij bedreigde de ander met twee messen, en zou een ervan tegen de keel van de man hebben gezet. Daarnaast gijzelde de man het slachtoffer door hem op een stoel te zetten en te verbieden het huis te verlaten. Het slachtoffer wist via de achterdeur te ontsnappen toen W. even afgeleid was door de voordeurbel. De gegijzelde vloog over een schutting, kwam terecht in een huis in de buurt waarvan de deur toevallig open stond, sloot zich op in de wc en belde daar de politie. De verdachte had de bankpas en telefoon van het slachtoffer intussen meegenomen.