Beelden schietincident met agent in Wapenveld duiken op: ‘Ga je op mij richten?’

18 december ‘We zitten in een strenge lockdown, alleen essentiële winkels mogen open’, was de ogenschijnlijk heldere mededeling van minister-president Mark Rutte. Waarop Actions, Hema’s, Wibra’s en aanverwante mastodonten doodleuk hun deuren openzwaaiden en anderen de grenzen oprekten met een afhaalpunt in de deuropening. Wanneer is een winkel essentieel?