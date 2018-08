Befaamde De Waard Tenten in Heerde failliet

De Waard bestaat al 70 jaar en is een grote naam in de kampeerwereld. Dat het Heerder bedrijf sinds 2000 onderdeel is van Vrijbuiter, is volgens Bouwman minder bekend. ,,We krijgen veel reacties van klanten. Ze schrikken van het nieuws. Er kwam zelfs al iemand taart brengen.''

Tsjechië

De Waard heeft een winkel in Heerde, waar vier mensen werken, en vier verkooppunten elders in het land. De tenten worden gemaakt in een fabriek in Tsjechië. Of die ten onder gaat, kan Bouwman niet zeggen. ,,Dat is een juridische kwestie, begrijp ik.'' Het is 'zuur' dat De Waard goed loopt, maar het moederbedrijf in de problemen is geraakt, zegt hij. ,,Maar eerlijk is eerlijk, Vrijbuiter heeft ons ook wel eens gered.'' De Waard verkoopt 1200 tot 1300 tenten per jaar, aldus Bouwman.