Beginnend bestuurder (23) uit Heerde schuldig aan scheppen wielrenners: ‘Had beter op moeten letten’

Maximum waterpeil rondom Terwolde paar centimeter omhoog: ‘Maar kans op overstro­min­gen niet groter’

Op een aantal percelen in en rondom Terwolde, zoals Nijbroek, Heerde, Epe en Wapenveld, gaat het maximum waterpeil het komende jaar een aantal (maximaal 10 centimeter) omhoog. Dat is besloten om beter in te spelen op de droogte. Daarmee worden bijvoorbeeld slechte oogsten van boeren en vissterfte voorkomen. ,,Er wordt rekening gehouden met extremen.”

1 januari