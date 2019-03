Begrip, maar niet iedereen wil zijn hond aan de lijn doen bij schaapskooi Renderklippen in Heerde

Wie een hond heeft, moet naar buiten. Regen of zonneschijn. Van dat laatste is deze week zelden sprake en dus is het op deze druilerige donderdagochtend redelijk rustig op de parkeerplaats naast de schaapskooi. Het zijn de echte liefhebbers die onder deze omstandigheden naar de Elburgerweg in Heerde rijden om een wandelingetje te maken over de natte heide. Goed ingepakt tegen weer en wind.