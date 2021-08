Bejaarden op de Veluwe en in Zwolle voor duizenden euro’s opgelicht: Rotterdammer (26) achter slot en grendel

Een echtpaar uit Heerde (81 en 86 jaar) werd op 10 augustus gebeld door een zogenaamde bankmedewerker. Op slinkse wijze won de oplichter het vertrouwen van de man en vrouw. Er zou sprake zijn van fraude met de rekeningen van het echtpaar en er moest snel worden gehandeld.

3000 euro gepind

De nepbankmedewerker gaf aan de rekeningen te blokkeren en vertelde dat de passen moeten worden vervangen. Diezelfde dag kwam er tot twee keer toe een verdachte aan de deur om de bankpassen en pincodes op te halen. Met twee passen werd in totaal ruim 3000 euro gepind.

Het is een klassiek voorbeeld van zogenoemde bankhelpdeskfraude, ook wel spoofing. Een oplichter belt meestal anoniem of met een vals nummer. Door een truc kan het op het scherm van de telefoon lijken alsof de bank belt. Vervolgens vertelt de oplichter, de nepbankmedewerker, dat er iets mis is met de bankrekening. Soms weten ze veel details over het slachtoffer door datalekken of phishing dat voorafgaand heeft plaatsgevonden.

Ook slachtoffers in Zwolle en Oosterwolde

Na onderzoek kan de aangehouden verdachte ook worden gekoppeld aan soortgelijke zaken. In Zwolle is een 84-jarige man eind juli op vrijwel identieke wijze slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Totale schade: ruim 13.000 euro.

In Oosterwolde (gemeente Oldebroek) is een 64-jarige dame slachtoffer geworden en benadeeld voor 2700 euro. En in Den Haag is een 69-jarige man benadeeld voor 8000 euro. Deze laatste twee zaken hebben in augustus gespeeld. Terwijl er wordt gekeken of hij nog meer op z'n kerfstok heeft, zit de verdachte vast. Zijn voorlopige hechtenis is onlangs met nog eens negentig dagen verlengd.

Tips

De politie benadrukt het belang van bewustwording en vraagt (klein)kinderen in gesprek te gaan met (groot)ouders over verschillende vormen van fraude. De stelregels die daarbij luiden: deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer deze doormidden is geknipt. De chip werkt dan nog waardoor oplichters geld kunnen pinnen. Installeer geen software anders dan de normale bankieren-app.