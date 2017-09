Beleid woonwagens Heerde onder vuur

De gemeente Heerde heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van ras bij het voeren van haar standplaatsenbeleid. Dat heeft het College voor de rechten van de mens geoordeeld. "Ze discrimineren", zegt woonwagenbewoner Bram Goudsmid, die de zaak bij het College liet voorkomen. Hij is blij met de uitspraak: "Dit is de eerste stap."

De gemeente Heerde besloot in 2002 dat het woonwagenkamp Krimpenbos, net buiten Wapenveld, in een periode van vijf tot tien jaar moest verdwijnen. Het gemeentebestuur voerde daarvoor een aantal redenen op. Onder meer: 'Van de integratie is weinig terecht gekomen', 'het centrum ligt te ver van de bebouwde kom', 'het imago is verslechterd' en 'er zijn illegale situaties geconstateerd'.

Gedoogd

Vijftien jaar later zijn dertien van de vijftien standplaatsen leeg. Op de andere twee wonen Goudsmid - met zijn gezin - en zijn ouders nog naast elkaar. Zij worden gedoogd, op in 2015 vastgestelde voorwaarden. Zo mogen alleen zij hier wonen en niet eventuele nieuwe kinderen.

Dat ging Bram Goudsmid te ver. In navolging van zijn broertje Philip, die het beleid in de gemeente Elburg met succes aanvocht, stapte hij naar het College voor de rechten van de mens. Die deed recent de uitspraak in het voordeel van Goudsmid. En wil van de gemeente weten welke maatregelen burgemeester en wethouders gaan nemen naar aanleiding van het oordeel.