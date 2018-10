Beste voetbalpresentatiegids komt uit Wapenveld

Dit keer had de jury weinig moeite de winnaar aan te wijzen. "Het motto 'vierkant achter WZC’ komt in deze gids steeds terug. In de eerste plaats in de vormgeving, niet A4, maar vierkant. In de weergave van de foto's en als extraatje ook nog in een WZC-memoryspel waarvan de kaartjes - inderdaad - vierkantjes zijn”, zo lichtte bestuurslid Henk Feitsma van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen de keuze van de jury toe.

Verhalen

De jury had ook bijzondere waardering voor het feit dat de gids van WZC verder gaat dan een presentatie van de elftallen. Feitsma: ‘De gids neemt je ook met een keur van verhalen mee naar wat er nodig is om van maandag tot zaterdag de club draaiende te houden. Of het nu gaat om het krijten van de lijnen, het doen van de was, bestuursfuncties, spelers beter maken of kaartjes verkopen, het wordt genoemd want het is belangrijk. Er is een vrijwilligersplan opgesteld dat er garant voor moet staan dat alle taken uitgevoerd worden. De club wordt met deze gids overtuigend gepresenteerd. Echt een club waar je bij wilt horen. De oorkonde, een bal en de geldprijs van 250 euro zijn dik verdiend.”