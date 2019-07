Bestrijding jeukrups kost gemeente Heerde 25.000 euro extra

Gemeente Heerde heeft het budget voor bestrijding van de eikenprocessierups flink moeten verhogen dit jaar. De 20.000 euro die sinds 2016 jaarlijks begroot werd, is bij lange na niet genoeg voor de bestrijding van de dieren dit jaar. Daarom is er 25.000 euro extra nodig.

Hoewel de grootste overlast voorbij is, is de eikenprocessierups nog niet totaal verdwenen. Er kunnen nog rupsen ‘op gang’ komen, die met hun brandharen nog voor overlast kunnen zorgen.

Verdrievoudigd

,,Van de zijde van bestrijders hoor ik dat door de aanhoudende warmte eipakketten die nog in de grond zitten, geactiveerd worden’’, zegt Alwin de Winter, opdrachtgever Groen van de gemeente Heerde.



Het extra geld is nodig omdat het aantal locaties waar rupsen zijn gesignaleerd verdrievoudigd is ten opzichte van 2018. De gemeente Heerde zet in op preventieve biologische bestrijding met het middel nematoden en monitoring van de nesten. Dat gebeurt met name rond scholen, op sportparken, speelterreinen, bushaltes en langs drukke fietsroutes.

Brandharen

Momenteel zijn de rupsen aan het verpoppen maar de nesten en brandharen hangen voor een deel nog in de bomen. De gemeente probeert de komende periode zoveel mogelijk nesten die tot 8 meter in de bomen zitten weg te halen omdat deze nog acht tot tien jaar brandharen kunnen verspreiden. Later dit jaar wordt bekeken of er hoogwerkers ingeschakeld worden om ook hoger in de bomen nesten te verwijderen.

Volgens Alwin de Winter overweegt de gemeente Heerde nog niet om eikenbomen op gevoelige locaties zoals bij scholen en speelterreinen te kappen. ,,Daar zijn we terughoudend in. Als de rupsenplaag op termijn verdwijnt, heb je mooie bomen voor niets gekapt. Wel kiezen we bij nieuwe aanplant voor andere boomsoorten. Dat komt dan ook de biodiversiteit ten goede’’ zegt de Winter over het beleid van de gemeente Heerde.

Volledig scherm De eikenbomen aan de Kamperzijweg worden behandeld met een middel van Allicin Animal Care International. © Henri van der Beek

Proef bestrijding