Betere beveiliging voor ‘boa-auto’ in Heerde na eerdere beschadiging

2 mei Het ene ijsje is het andere niet. Yvonne Verbeek (26) proeft het verschil direct. Pakmelk, melkpoeder of verse melk in het ijs? Zij pikt ze eruit. De laatste heeft haar voorkeur en dat is dan ook wat ze verkoopt in haar net geopende ijsboerderij de Schellenberg in Vorchten.