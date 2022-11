Bewindvoerster uit Wapenveld helpt dorpsgenoot dieper schulden in: dik 15.000 euro afgetroggeld

‘Je had maar één taak.’ Het is de standaardgrap na fouten waarbij je afvraagt hoe het in vredesnaam mis heeft kunnen gaan. Desiree L. uit Wapenveld kreeg het vanmiddag ook te horen. Alleen was dat in haar geval allesbehalve ludiek bedoeld. De politierechter in Zutphen leidde er haar vonnis mee in.