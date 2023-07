Bewolkt en enige tijd regen in Heerde vandaag

video Met vuistdikke ordner mikt Zuivelmuse­um Erve IJzerman in Wapenveld op erkenning: ‘Meestal duurt het jaren’

Vuistdik is de ordner vol stukken die Wim van Dommelen namens het Zuivelmuseum in Wapenveld aanleverde om erkenning te krijgen als ‘geregistreerd museum’. ,,Het is een ontzettende klus geweest want de Registratiecommissie legt je echt het vuur aan de schenen. Maar onder die dwang maak je ook grote en snelle stappen.”