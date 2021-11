Bewoonster ademt rook in bij brand Heerde

Eva’s Joodse schoonva­der dook onder in Wapenveld, zijn verhaal leeft voort in ontroeren­de voorstel­ling ‘Zo gaan we allemaal’

De Joodse Eduard Snatager en zijn broer Herman zaten in de Tweede Wereldoorlog 3,5 jaar ondergedoken in Wapenveld. Hun verhaal blijft leven in een bijzondere theaterproductie getiteld Zo gaan we allemaal.

