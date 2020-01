Bezem door Gelderse brandweer, maar veiligheid lijdt er niet onder

Met gemengde gevoelens is vanmiddag een klap gegeven op de reorganisatie van de brandweer in noord en oost Gelderland. Dat betekent: een duikteam minder, zeventig bluswagens minder en ruim honderd vrijwilligers overbodig. Maar, stelt de brandweer: de veiligheid gaat er niet op achteruit.

Hoe dat in de praktijk uitpakt, wordt pas in maart duidelijk. Dan wordt een dekking- en spreidingsplan voor de brandweer gemaakt. De toekomstvisie, waar officieel over is besloten, gaat vooral over de grote lijnen richting de toekomst op de Veluwe en in de Achterhoek. Die is akkoord bevonden door een meerderheid van 22 burgemeesters in noord en oost Gelderland. Pogingen tot uitstel sneuvelden, omdat de meeste burgemeesters het na maanden praten tijd vonden voor een besluit.

Toch voelt een grote minderheid zich ongemakkelijk bij de lokale gevolgen. Neem burgemeesters Harm Jan van Schaik (Harderwijk) en Jacqueline Koops (Heerde). Zij willen hun duikteam behouden, maar kregen in een poging daartoe alleen steun van Putten. Joost van Oostrum (Berkelland) ziet met - onverhoopt - twee branden in zijn landelijke gemeente een groot gat tussen bezette kazernes ontstaan. Terwijl Jan Nathan Rozendaal (Elburg) vreest voor de gevolgen van een brand in zijn monumentale binnenstad, nu de tweede blusauto naar Nunspeet wordt verplaatst.

Bezuinigen

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar de brandweer onder valt, moet 4,5 miljoen euro bezuinigen. Daarvoor zijn forse ingrepen noodzakelijk. In deze regio blijven alle kazernes open, maar verdwijnen een meerdere tweede bluswagens. Volgens de statistieken werden zij amper ingezet en zijn daardoor simpelweg te duur. Ook worden specialistische auto's vervangen of verplaatst. Zo gaat een natuurbestrijdingsvoertuig van Nunspeet naar Elburg.

Minder rubber, minder personeel en meer vakbekwaamheid. Zo kan de reorganisatie, waarbij 118 vrijwilligers overbodig worden, worden samengevat. De gedachte is dat door het opnieuw verdelen van materieel en beter trainen van vrijwilligers de slagkracht van de brandweer gelijk blijft, ondanks de bezuinigingen. Zo worden voertuigen voor natuurbrandbestrijding meer over de Veluwe verdeeld. Ook wordt meer ingezet het voorkomen van calamiteiten, door inwoners zelf. Immers: als de kans op een woningbrand kleiner wordt, is een tweede bluswagen niet nodig.

Stapsgewijs

Critici vrezen dat de veiligheid in het geding komt. Dat is niet het geval, benadrukken VNOG-directeur Diemer Kransen en interim-bestuursvoorzitter Ton Heerts. Een externe commissie komt tot dezelfde conclusie. Aan wat wettelijk verplicht is, wordt niet getornd. Kransen: ,,De toekomstvisie willen we stapsgewijs invoeren in een periode van drie tot zes jaar. Als in overleg met commandanten blijkt dat dingen toch anders moeten, dan zijn we daartoe bereid.”