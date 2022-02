Bezorgde burgemeesters nodigen Kamercommissie uit voor bezoek aan Noord-Veluwe: ‘Leggen we uit hoe groot effecten van Lelystad Airport zijn’

Alles staat en valt samen met een goede luchtruimherziening, stelt waarnemend burgemeester Jan-Willem Wiggers van Heerde namens zijn collega's in Elburg, Epe, Oldebroek, Hattem en Voorst. ‘Dit geldt zowel voor het geluid als de stikstofuitstoot van de overvliegende vliegtuigen, die doorstijgen naar het hogere luchtruim. Daarom nodigen we de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat uit om ons leefgebied te bezoeken’, laat Wiggers schriftelijk weten.

Hij en de andere vijf burgemeesters willen de kamerleden laten zien welke opgaven er zijn op het vlak van woningbouw, bedrijfsvestingen en mobiliteit. ‘Ook leggen we uit wat het effect is van het eerder opstijgen van het vliegverkeer, namelijk meer geluidsoverlast.’

Oproep aan formerende partijen

De uitnodiging is opnieuw een stevig signaal richting Den Haag. De burgervader van Heerde schreef vorig jaar mede namens de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem, Epe en Voorst al een brief aan de formerende partijen met daarin een oproep om pas op de plaats te maken bij de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit jaar neemt het nieuwe kabinet een definitief besluit over de opening van de luchthaven.

Ecologische effecten

De gemeenten zijn en blijven van mening dat Lelystad Airport niet geopend kan worden voordat het probleem van de (laag)vliegroutes is opgelost. Naast het afgeven van een pleidooi om een integrale afweging te maken bij de opening van Lelystad Airport hebben de zes gemeenten de vaste commissie om naar Hattem te komen. Hen wacht in de Hanzestad een programma waarin de gemeenten het gebied presenteren en aangeven wat de sociaal-maatschappelijke en ecologische effecten zijn, mocht het kabinet besluiten de huidige vliegroutes in stand te houden.

In de randen van de nacht

Veel zorgen zijn er over het geluid dat de vliegtuigen geven. Het eerder uitvliegen naar het hoge luchtruim leidt juist meer overlast. Dit geeft weer een negatieve invloed op de leefomgeving en de woonkwaliteit. Veel zorgen hebben de gemeenten over de aankondiging dat er – ondanks eerder door de Tweede Kamer vastgestelde uitgangspunten – mogelijk in de randen van de nacht gevlogen gaat worden.

Quote Door de stikstof vergrassen onze heidevel­den in versneld tempo en bezwijken de eiken onder schimmel­druk. Wij zijn bezorgd over het extra effect van laag overvlie­gen­de vliegtui­gen’ Jan Willem Wiggers, Burgemeester van Heerde

Jan Willem Wiggers wil de vaste commissie graag uitleggen hoe groot de druk is waar de Veluwse natuur onder staat. ‘De stikstofdepositie, ofwel het neerslaan van de stikstof die vrijkomt door onder andere verbranding, is op verschillende gebieden op de Veluwe maar liefst driemaal hoger dan de toegestane maximale waarde.’ De wind voert die stikstof aan, van buiten de Veluwe, weet Wiggers. ‘Daarom vergrassen onze heidevelden in versneld tempo en bezwijken de eiken onder de schimmeldruk. Wij zijn bezorgd over het extra effect van de laag overvliegende vliegtuigen’.