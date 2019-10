Bezuiniging zorgt letterlijk voor hoofdpijn in nieuw dorpshuis Heerde

Video's Wilde zwijnen in het dorp? Zo houdt Wiljan ze uit zijn tuin in Heerde

19 oktober ‘Gemeente, dit is gevaarlijk! Doe iets!’ Die noodkreet van bewoners kwam vaak binnen op het gemeentehuis in Heerde. De aanleiding zijn video's van wilde zwijnen die in paniek door de bebouwde kom rennen. Kom zelf in actie, is de reactie van burgemeester Jacqueline Koops. Maar hoe?