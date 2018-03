Bijna overal schaatsen op de Veluwe

Het koude winterweer van de afgelopen week heeft ervoor gezorgd dat er op de Veluwe de afgelopen dagen, en in de meeste gevallen ook vrijdag en zaterdag nog, veel schaatsbanen zijn geopend. Bijna alle mogelijkheden in het noorden van de Veluwe zijn inmiddels beschikbaar, alleen de banen in Heerde en Vaassen zijn nog de uitzonderingen op de regel.

De kans dat de banen in Heerde en Vaassen nog open gaan het komende weekend lijkt heel klein. ‘De harde wind heeft er voor gezorgd dat er nog stukken van de ijsbaan open liggen. Een klein gedeelte heeft maar een ijsvloer van 5,5 cm en kraakt en piept aan alle kanten. Het is onverantwoord’, meldde IJsclub Vosbergen uit Heerde donderdag op social media. Vrijdag voegde de club er nog aan toe dat er geen verandering was in de ijsvloer. ,,Het is waardeloos, maar het ziet er niet goed uit”, weet voorzitter Marcel van Buul vrijdagmiddag. ,,Het moet verantwoord zijn en dat is het niet. Moeder natuur heb je niet in de hand.”

Een geluk bij het ongeluk is dat er wel een alternatief is. Pony Club De Schaapskooiruiters, gelegen tussen Heerde en Wapenveld in, heeft een buitenbak onder water gezet en daar kan sinds woensdag geschaatst worden. De entree voor de circa 3.000 leden van Vosbergen voor die locatie is gratis. ,,Dat is gelukkig een mooi alternatief”, aldus Van Buul.

Onbetrouwbaar

Ook in Vaassen kunnen ze de natuur niet beïnvloeden. ‘Helaas moeten we vaststellen dat het ijs momenteel te onbetrouwbaar is om veilig te kunnen schaatsen’, meldt de ijsbaan vrijdagmiddag op Facebook. Ook daar gooit de hard wind roet in het eten. ‘Gezien de invallende dooi vanaf morgen verwachten wij niet dat de ijsbaan nog open zal gaan komende dagen.’