‘Bizar, een pistool in óns huis!’ Autocrash met gewapende tieners schokt buurt in Heerde

Piepende remmen, gevolgd door een oorverdovende knal. Het is zaterdagavond, net iets na negen uur. Even lijkt alles te schudden, op punt van instorten te staan. Babette Palm en Yannick Rakhorst willen net het ouderlijk huis van Yannick aan de Zwolseweg in Heerde verlaten om naar een feestje te gaan als een auto met volle vaart in de gevel van de woning rijdt. ,,Wat een enorme knal. Wat is dit? We wisten niet wat er gebeurde.’’ Babette Palm is even helemaal uit het veld geslagen, staat aan de grond genageld maar haar vriend Yannick komt meteen in actie en belt 112.