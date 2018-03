BMX-spektakel Wapenveld ‘hoger van niveau’

Net als de afgelopen twee jaren is hét BMX-spektakel tijdens Koningsdag in Wapenveld, Kingsday Extreme, weer te bewonderen. Dat werd afgelopen week bekend. Vijf vragen aan de organisatoren, voorzitter Johan Smit van de Oranjevereniging Maxima en Desmond Tessemaker van DTX13.

Heren, wat gaat er gebeuren?

,,Het wordt een groot spektakel, op dezelfde manier als vorig jaar. We maken gebruik van een soort elektrische lier. Daarmee bereiken de deelnemers op hun BMX in korte tijd een snelheid van ruim vijftig kilometer per uur. De rijder komt vervolgens op een hoogte van circa 4,5 meter in een speciaal landingskussen terecht, nadat ze allerlei stunts hebben uitgevoerd. Het had organisatorisch gezien wat voeten in de aarde, maar we wilden het graag weer hebben.”

Kingsday Extreme is voor het derde jaar op rij in Wapenveld. Is dat niet wat saai?

,,Het is maar net wat je wilt. Misschien zijn er wel een paar mensen die het zeggen, maar dat zullen er niet veel zijn. Daarnaast hadden de deelnemers vorig jaar weinig ervaring met die lier. Dat heeft zich nu meer ontwikkeld. We verwachten daarom dat het niveau hoger is. Voor deze regio is het wel uitzonderlijk.”

Vorig jaar raakte een Poolse deelnemer gewond tijdens het evenement. Hij brak zijn heup. In hoeverre heeft dit nog een rol gespeeld voor het spektakel van dit jaar?

,,De deelnemer is destijds vergeten om de lier los te laten. Dat was een persoonlijke fout van hem. In de tussenliggende tijd is er niks meer voorgevallen tijdens soortgelijke evenementen, we werken met allemaal beroepsmensen. We zijn er niet bang voor dat er iets misgaat. Wij selecteren uiteindelijk de deelnemers.”

Menno Rouwenhorst en Pieterbas Jansen uit Hattem, jongens uit deze regio, deden vorig jaar mee tussen de wereldtoppers. Zijn er al namen van deelnemers bekend?

,,Die local heroes zijn er wel weer bij. We zijn nog bezig met internationale namen, komende week verwachten we er een paar bekend te kunnen maken. Het aantal deelnemers gaat waarschijnlijk ook wat omhoog.”

Wat is er op Koningsdag nog meer te doen in het Stationspark?

,,Er is een compleet muzikaal programma, met een dj van Radio NL. Onder meer Marianne Weber en John de Bever treden op. Daarnaast is er onder meer een draaimolen voor kinderen, een stormbaan onder begeleiding en een oranjemarkt. We pakken weer groot uit met muziek en gezelligheid, dus we hopen op een vol park.”