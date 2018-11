Boek over veel te jong overleden Lisan uit Wapenveld biedt troost en steun

Schaap aan de wandel in Heerde

24 november Een losgebroken schaap zorgde in Heerde zaterdagochtend voor enige consternatie. Het dier wandelde op zeker moment doodgemoedereerd over de Eperweg in Heerde. Even eerder was het schaap uit een weiland aan ‘t Oever losgebroken en richting de Engweg gelopen.