Boeren langs de IJssel blijven achterdochtig over hoogwatergeulen

Begin februari publiceerde de Stentor over een onderzoek door het Kennisnetwerk OBN. Jakob van Emst en zijn collega melkveehouder Evert Luchtenbelt spraken toen al hun verontrusting over deze ontwikkeling. Uitkomst van het onderzoek is dat als gebieden zo’n drie maanden per jaar onder water worden gezet, er sprake is van ‘een explosie van leven’ door algen, muggenlarven en watervlooien die dan een belangrijke voedselbron gaan vormen. En dat is voor de agrariërs een nachtmerrie.