Boeren uit protest met tientallen trekkers naar gemeentehuis Heerde

Jacqueline Koops-Schee­le wil ‘echte burgermoe­der’ voor Heerde worden

15 december Advocaat Jacqueline Koops-Scheele (48) belandde ‘per ongeluk’ in de politiek. Toen ze in 2002 wilde stemmen op de plaatselijke fractie van de ChristenUnie, bleek die in haar woonplaats Amstelveen niet voor handen. Het was het begin van een politieke carrière die haar in 2019 naar het burgemeesterschap van Heerde brengt.