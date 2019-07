Brandweer neemt maatregelen voor personeel: ‘Met deze hitte moeten we anders blussen’

Voor het eerst in deze regio nam de brandweer in Heerde een ‘rehab chair’ mee. Een stoel waar brandweerlieden in kunnen afkoelen als de temperatuur zo hoog is als deze week. Zijn er signalen van hittestuwing bij een brandweerman dan moet hij of zij in de stoel plaatsnemen.

Bij hittestuwing is de lichaamstemperatuur zo verhoogd dat het lichaam de warmte niet meer af kan voeren. Robert Spijkerman, woordvoerder namens de brandweer. ,,Je kan zeggen dat de motor van een persoon aan de kook raakt. Net als bij een auto.’’

Hittestuwing kan voor een hitteberoerte zorgen. Dat kan dodelijk zijn. Vitale organen kunnen beschadigd raken. ,,Bij warm weer en met name met deze tropische temperaturen, is er een verhoogde kans.’’ Zeker voor brandweerlieden, omdat zij werken op locaties waar de temperatuur door een brand nóg weer hoger is.

Oververhit

Uit wetenschappelijk onderzoek bleek dat het gebruik van een koelbad of een stoel met koeling de effectiefste manier is om een hitteberoerte te voorkomen. Onder meer in Engeland gebruikten brandweermannen de stoel al. ,,Wij hebben er nu ook één. Hij ging eenmaal mee naar Winterswijk bij een brand. En deze keer in Heerde.’’

De bewuste schuurbrand aan de Kolthoornseweg in Heerde was dinsdag relatief snel onder controle. ,,De stoel is gelukkig niet nodig geweest. Geen collega kreeg hittestuwing. Maar uit voorzorg gaat deze bij deze temperaturen nu mee. Vanaf circa 29 tot 30 graden nemen we hem mee.’’

Het afgelopen jaar kregen verschillende korpsen in Nederland een dergelijke rehab chair: ,,Dat houdt in dat een collega in de stoel gaat zitten. Zijn armen gaan in een soort gekoelde zak met water. Ook de rugleuning is van koeling voorzien. De lichaamstemperatuur gaat daarmee snel naar een normaal niveau.’’