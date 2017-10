Brommobiel knalt op lijnbus in Heerde

video Tweede verdachte Wapenveld alsnog opgepakt

9 oktober De tweede verdachte van een woninginbraak in Wapenveld is de afgelopen nacht opgepakt. De man werd gezocht voor de inbraak in de buurt van de Kwartelweg in Wapenveld zondagavond. Na een intensieve zoektocht kon de politie hem 00.15 uur op heterdaad aangehouden op de Vree in Wapenveld. De eerste verdachte werd direct aangehouden.