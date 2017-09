Bronzen Pad verrast de burgemeester

Zaterdag viel die eer te beurt aan Korrie Colijn-Dijkslag. Voor burgemeester Inez Pijnenburg was het de tiende keer dat ze het kunstwerkje mocht overhandigen.Tevens de laatste keer in haar functie, want op 15 oktober stopt ze als burgemeester van de gemeente Heerde. Ze was totaal verrast toen ze vervolgens zelf ook een Bronzen Pad in ontvangst mocht nemen.