Buiten 'binnen’ sporten, dat kan in de tent bij Bijsterbosch in Heerde en Hattem

Groot offensief tegen komst Lidl in Het Veen in Hattem, onderne­mers uit Hattem en Wapenveld torpederen plan

2 juni Er moet een streep door het plan voor een grote Lidl-supermarkt in Het Veen in Hattem. Dat vinden de ondernemers uit Wapenveld en de Dorpsraad uit Wapenveld in navolging van de Hattemer ondernemersvereniging en de twee supermarkten in Hattem.