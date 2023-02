Buren verzetten zich tegen nieuwbouwplan in Heerde: 'Moreel niet juist’

Lavins (11) familie uit Syrië overleefde aardbevin­gen, maar heeft dringend hulp nodig: ‘Ik slaap ’s nachts niet’

‘Hoe gaat het met jullie? Is het al gestopt?’ Het zijn bezorgde appjes die Lavin Mohammad (11) vanuit Epe naar haar neefjes en nichtjes in Syrië stuurt. Veel van haar familieleden raakten gewond door de aardbevingen. Ze moeten hun huis uit en weten niet of ze er ooit nog terug kunnen komen. Op de school van Lavin wordt een inzamelingsactie gehouden voor slachtoffers van de aardbevingen.