Burgemeester Jacqueline Koops van Heerde stopt definitief door naweeën corona-besmetting

Half maart werd burgemeester Koops getroffen door het coronavirus. Eind april ging ze weer voorzichtig aan het werk en in juni werkte ze weer voltijds. Maar enkele dagen later kreeg ze enorme terugslag en begon een intensief revalidatietraject. Inmiddels is duidelijk geworden dat haar conditie nog steeds onvoldoende is om haar taken te hervatten en dat het de verwachting is, dat dit nog minstens een half jaar zal duren.

Ontslagbrief

Omdat de gemeente Heerde voor grote uitdagingen staat waar langdurige en krachtige inzet voor nodig is, heeft ze besloten af te treden. In haar ontslagbrief aan de gemeenteraad schrijft ze: ,,Na een zorgvuldige en moeilijke afweging heb ik besloten dat het in het belang van de inwoners van de mooie gemeente Heerde is, dat ik terugtreed en plaats maak voor iemand anders. Met pijn in het hart deel ik u dan ook mede dat ik mijn functie neerleg en de minister zal verzoeken mij ontslag te verlenen.’’

Hartelijke gemeenschap

Burgemeester Koops trad in februari 2019 aan als burgemeester. In de brief aan de gemeenteraad zegt ze dat ze de gemeente Heerde en haar inwoners heeft leren kennen als een hechte en hartelijke gemeenschap, waar mensen naar elkaar omkijken en zich zeer betrokken voelen bij hun omgeving. Ze voelde zich hier thuis en gewaardeerd. Ze eindigt haar ontslagbrief dan ook als volgt: ,,Graag dank ik de inwoners van Heerde voor het vertrouwen en de zeer plezierige contacten en wens hen en uw gemeente alle goeds toe.’’