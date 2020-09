Burgemeester Jacqueline Koops van Heerde stopt vanwege naweeën corona

updateJacqueline Koops (50) stopt per direct als burgemeester van de gemeente Heerde. Ze was eerder dit jaar ernstig ziek van het coronavirus en is daar nog steeds niet van hersteld. Lijdzaam moest ze toezien hoe corona in haar gemeente een ramp veroorzaakte.

Bijna zes maanden nadat burgemeester Jacqueline Koops werd geveld door corona blijft het virus haar achtervolgen. Haar conditie is op dit moment nog te slecht om op volle kracht burgemeester van Heerde te zijn. En dus legt ze haar functie neer. Daarmee is Koops - voor zover bekend - de eerste burgemeester van Nederland die vanwege corona noodgedwongen aftreedt.

Pijn in het hart

Donderdag maakte ze haar aftreden via een brief aan de gemeenteraad bekend. ‘Met pijn in het hart deel ik u mee dat ik mijn functie neerleg en de minister zal verzoeken mij ontslag te verlenen’. Dit doet ze na een ‘zorgvuldige en moeilijke afweging’ en ‘in het belang van de mooie gemeente Heerde’.

Koops is lid van de ChristenUnie en was sinds februari 2019 burgemeester. Half maart werd ze plotseling ernstig ziek. ,,Ik had ineens geen smaak meer, mijn eetlust was verdwenen en ik voelde me heel akelig. Ik dacht bij mijzelf: wat is dit? Gezien de incubatietijd heb ik het coronavirus waarschijnlijk begin maart opgelopen”, zei ze eerder tegen de Stentor.

Anderhalve week wist Koops door te werken, op veel paracetamol. Maar toen ze hoge koorts kreeg, meldde ze zich half maart ziek. ,,Ik heb een avond gehad dat ik dacht: ik kan zo wegzakken. Toen zei ik tegen mijn vriend: als het niet goed gaat, moet je 112 bellen. Dat was echt het dieptepunt.”

Sluipmoordenaar

Terwijl burgemeester Koops noodgedwongen thuis op bed lag, raasde het virus als een sluipmoordenaar door Heerde. Corona zaaide dood en verderf. Lijdzaam moest Koops toezien hoe zestig tot tachtig inwoners stierven. Alleen al in verpleeghuis Brinkhoven in het centrum van het dorp overleed een derde van de zeventig bewoners. Het maakte Heerde tot een van de zwaarst getroffen corona gemeenten van Nederland.

Die situatie greep Koops enorm aan. Het gevoel machteloos te staan bezorgde haar veel frustratie. ,,Als de bevolking lijdt, lijd ik mee”, zei ze eind april in een interview met deze krant. ,,Ik woon aan de rand van het dorp, vlakbij de begraafplaats. Bijna dagelijks komt er een rouwstoet langs, soms wel twee keer per dag. Wat een gemis en wat een verdriet. De pijn en de heftigheid is groot.’’

Volledig scherm Heerde werd afgelopen voorjaar zwaar getroffen door corona. Tientallen inwoners stierven, vooral ouderen in verpleeghuizen. © Rob Voss

Enorme terugslag

Na een maand waarin ze werd vervangen door loco-burgemeester Jan Berkhoff ging ze in april weer aan het werk. Eerst voorzichtig en vanaf juni voltijds. Maar het kwam te vroeg. Vrijwel direct kreeg Koops een enorme terugslag en moest ze haar taken wederom tijdelijk neerleggen. Inmiddels is duidelijk dat ze een langdurig en intensief revalidatietraject gaat volgen.

Koops vindt dat ze hierdoor niet langer burgemeester kan blijven. Heerde verdient in haar ogen een vitale burgemeester die zich onbelemmerd en vol energie kan inzetten voor de gemeente. ‘Mijn conditie laat het niet toe om mijn taken te hervatten en de verwachting is helaas dat dit tenminste nog een half jaar kan duren’.

Vervelende situatie

ChristenUnie-raadslid Jan Tuinman noemt de situatie ‘enorm vervelend’. ,,Vooral voor Koops als persoon, maar ook voor de gemeente. Dit had je een half jaar geleden niet kunnen bedenken. Het overkomt veel mensen in deze tijd. Zeker hier in Heerde zijn we zwaar getroffen door corona. Alleen staat het ambt van burgemeester nogal in de openbaarheid. Het is allemaal heel vervelend.”

De taken van Koops worden voorlopig waargenomen door eerste locoburgemeester Wolbert Meijer, die afgelopen voorjaar óók geveld was door corona. Samen met de Gelderse commissaris van de koning John Berends gaat Heerde op zoek naar een waarnemend burgemeester.