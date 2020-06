Burgemeester Koops van Heerde krijgt fysieke terugslag na corona en legt taken deels neer

Kat Semmie (1) met luchtbuks doodgescho­ten in Wapenveld: ‘Gooi dan een emmer water...’

23 juni Tessa Jonker zag haar katje zondagmiddag voor haar huis in Wapenveld langs strompelen en dacht dat het beestje een infarct had. Maar een plasje bloed deed anders vermoeden. Met een röntgenfoto kwam maandag de bevestiging dat Semmie (1) was doodgeschoten. ,,What the fuck man.’’