Burgemeester sluit drugspand in Heerde na overlast: ‘Je ziet dat mensen verslaafd raken, dat is heel kwalijk’

Wat voor soort drugs er precies is aangetroffen, is niet bekend. De gemeente Heerde zegt meerdere redenen te hebben om het drugspand in hun gemeente voorlopig op slot te doen. De belangrijkste reden is het voorkomen van overlast voor de buurt door het komen en gaan van drugsgebruikers die hun drugs bij de woning willen halen. ,,Er zijn daar veel meldingen over geweest”, zegt burgemeester Koops in een reactie op haar besluit. ,,Er was al jarenlang een overlastgevende situatie. Er vonden daar criminele activiteiten plaats en dat willen wij natuurlijk tegengaan. De openbare orde was in het geding.”