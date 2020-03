Burgermoeder van Heerde legt in brief aan kinderen uit: dit is waarom jij drie weken lang niet naar school mag

UpdateMinder vaak naar opa en oma, niet meer voetballen en nu blijft ook de school dicht. Hoe leg je dat allemaal uit aan kinderen? Burgemeester Jacqueline Koops merkt de gevolgen van de coronamaatregelen bij haar eigen kinderen van 6 en 9 jaar oud. Daarom schrijft ze op moederlijke toon een brief aan alle leerlingen in de gemeente Heerde.

De ene telg moet huilen. De ander springt een gat in de lucht. ,,Het zijn bijzondere tijden", vertelt Koops. ,,Ik kan mij niet heugen dat scholen ooit zijn gesloten. Laat staan drie weken lang. Voor kinderen is dat vanuit hun belevingswereld heel lastig om te begrijpen. Ik heb geprobeerd om deze ernstige situatie zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Kinderen zijn een belangrijke groep die we hierbij moeten betrekken.”

Besmettelijk

Dus schrijft Koops in haar brief: ‘Je hoort vast veel over het coronavirus. Dat is een virus, dat mensen heel ziek kan maken. Vooral oudere mensen kunnen erg ziek worden, zoals een opa of oma die ouder is dan 70 jaar. Als je ziek wordt, ben je waarschijnlijk alleen maar een klein beetje verkouden.’

Quote Jullie mogen niet meer naar school om zelf niet ziek te worden en anderen niet ziek te maken Jacqueline Koops, Burgemeester van Heerde

‘Maar je bent dan wel besmettelijk. Oudere mensen kunnen dan ziek worden door jou. En zelfs overlijden’, drukt Koops de kinderen op het hart. ‘En daarom mogen jullie niet meer naar school, zodat jullie niet ziek worden en andere mensen ziek kunnen maken. Zo zorgen we er samen voor dat mensen niet heel erg ziek worden.’

Leven mooier maken

Als kinderen naar ouderen gaan, moeten ze voorzichtig zijn. Hoe? De burgemeester geeft als voorbeeld: ‘Blijf buiten staan, bel niet aan en maak contact via het raam als dat mogelijk is. Wil je ook iets extra liefs voor ouderen doen, bijvoorbeeld je opa of oma? Schrijf of maak een mooie kaart of tekening, (video)bel elke dag even en laat weten dat je om ze geeft. Je kan vast iets leuks verzinnen! Zo maken we in deze tijden het leven van ouderen wat mooier.’

Vakantie. Dat woordt komt bij veel kinderen naar boven, nu ze drie weken niet naar school mogen. ,,Scholen denken volop na over mogelijkheden om leerlingen toch thuis onderwijs te laten volgen. Het is voor iedereen een nieuwe situatie.”

Erg belangrijk werk