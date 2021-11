Buurt in Heerde furieus na brand bij verwarde vrouw: ‘We schreeuwden al langer om hulp’

In de voortuin van het huis aan de Korenbloemweg ligt de ochtend na de brand een laagje as, rechts is een bezem zwartgeblakerd. Het is alles wat vanaf de buitenkant nog herinnert aan de brand van gisteravond. Even later komen twee politieagenten aangewandeld, net als iemand van Triada. Zij gaan in gesprek met buurtbewoners.