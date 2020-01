Enorme schaarste starterswo­nin­gen op de Veluwe: ‘jongeren vluchten naar de polder’

11 januari Voor starters op de woningmarkt is het bijna onmogelijk om in deze regio een betaalbare koopwoning te vinden. De huizenprijzen zijn de laatste jaren in rap tempo gestegen, waardoor het aanbod goedkope woningen sterk is geslonken. ,,Harderwijkse starters verhuizen noodgedwongen naar Biddinghuizen.’’