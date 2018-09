Carlos 'overleeft' bij jarig Bijsterbosch

Carlos, met zijn sportieve lichaam en zijn 'pretty looks' een graag geziene verschijning voor velen, sierde het feestje van de jubilerende sportschool op. Bijsterbosch bestaat 35 jaar en voor die gelegenheid was bekende Nederlander Carlos, die vorig jaar als onbekende Nederland winnaar van het televisieprogramma Expeditie Robinson werd, ingehuurd om in de namiddag wat uurtjes 'te overleven' met de jeugd van de sportschool. Carlos' bezoek ging vooraf aan een discofeest, later op de avond in Club Aesculaap in Heerde, met DJ Olek en DJ Erik Palm.

Sportcenter Bijsterbosch is al jarenlang een begrip in Heerde. Wat 35 jaar geleden voor Gerrit en Janet Bijsterbosch begon in een zaaltje in het dorpshuis in Heerde, is inmiddels uitgegroeid tot een instituut aan de Veldkampseweg én een 'filiaal' in Hattem. In Hattem vierde Bijsterbosch vorig jaar het tienjarig jubileum. Aan de Veldkampseweg zit Bijsterbosch inmiddels alweer sinds 2005.