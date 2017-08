CDA wil autovrij dorpshart in Heerde

Het CDA in Heerde wil een nieuwe discussie over een autovrij dorpscentrum. Het vele blik in en rond het nieuwe dorpsplein is de christen-democraten een doorn in het oog.

Niet autoluw maar autovrij. Het CDA in Heerde windt er geen doekjes om. De partij wil geen auto’s meer door de Dorpsstraat. Om te wennen eerst maar eens op de vrijdag en zaterdag maar het liefst zien de christen-democraten dat de Dorpsstraat tijdens de zomermaanden alle dagen in de week autovrij wordt, aldus fractievoorzitter Joke Grotenhuis. ,,Absurd, al die auto’s die langs de terrassen racen. Bovendien is het onnodig'', stelt Grotenhuis. ,,Tijdens de herinrichting was het dorpshart ook afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. En dat is prima verlopen. We hadden daarna het centrum nooit weer voor auto’s moeten openstellen. Iedereen was er aan gewend.’’

De Stentor berichtte zaterdag dat Heerdenaren maar ook toeristen pleiten voor een autoluw Dorpsplein. Een wens ook van het CDA, zegt Grotenhuis. Ze zegt de zaak aan te kaarten in de eerstvolgende commissievergadering, volgende week maandag. ,,We moeten doorpakken, duidelijk zijn en stappen durven te nemen. Je zult het nooit iedereen naar de zin maken. We hebben flink geinvesteerd in ons centrum, het ziet er tiptop uit en wordt gewaardeerd door inwoners en toeristen. Dat blijkt wel uit de overvolle terrassen.’’

Het centrum van Heerde, autoluw

Beter

De fractieleider verwacht dat wanneer het autoverkeer wordt geweerd uit het centrum, juist de winkeliers zullen profiteren. ,,Nu wordt er heel gericht een boodschap in het dorp gedaan, want snel, snel, snel omdat je de auto voor de bakker hebt geparkeerd terwijl dat niet mag. Maar als jij in alle rust door het dorp loopt om even een ijsje of een visje te halen, ben je ook eerder geneigd even bij een andere winkel naar binnen te lopen voor een boodschap. Bij de groenteboer en slager om bijvoorbeeld het eten voor die avond te kopen.’’

Volgens Grotenhuis moet Heerde inzetten op toerisme en recreatie. ,,Daar liggen grote kansen. Veel fietsroutes gaan nu dwars door ons centrum. En dat merken we, nog nooit deden zoveel toeristen ons dorp aan. Die auto’s vormen een belemmering om onze doelstellingen op het gebied van recreatie en toerisme te behalen’’, aldus Grotenhuis.