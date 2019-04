College Heerde: Hoger bouwen maakt wonen betaalbaarder

Het is één van de voorstellen in een startnotitie voor een nieuwe Woonagenda die de gemeenteraad in mei gaat behandelen. Volgens het college biedt de huidige Woonagenda die in 2015 is vastgesteld, ‘te weinig houvast en richting voor de besluiten die genomen moeten worden’. Begin dit jaar is door bureau Companen het nodige voorwerk gedaan voor de nieuwe Woonagenda. Ook is er overleg geweest met marktpartijen als makelaars en wordt nauw samengewerkt met Triada Woondiensten die inmiddels deel uitmaakt van een gemeentelijke projectgroep.

Dilemma

,,Het resultaat is nu dat er een concept notitie ligt waar het college kennis van heeft genomen. We worden geconfronteerd met een aantal dilemma’s dat we aan de gemeenteraad voorleggen. Het college heeft daarbij al wel een voorkeursrichting aangegeven”, zegt wethouder Jan Berkhoff over de stand van zaken.

Zo’n dilemma is het bouwen in drie of vijf bouwlagen. ,,Om te bouwen op inbreidingslocaties zijn vaak forse investeringen nodig. Door hoger te bouwen is er meer financiële armslag om een project mogelijk te maken. Ook blijven woningen dan betaalbaar voor starters”, legt Berkhoff uit. Een andere dillemma is het bouwen voor starters of voor jonge gezinnen met kinderen. ,,De laatste categorie wordt gevormd door Heerder jongeren die naar elders zijn vertrokken maar wel graag terug willen. Ook daar willen we ons voor in gaan zetten”, is de keus die het college volgens Berkhoff heeft gemaakt. Verder wordt de raad gevraagd keuzes te maken over het hanteren van uniforme regels of het leveren van maatwerk per wijk of kern in de gemeente Heerde. Belangrijk is ook een wijziging van de tot nu toe gehanteerde uitnodigingsplanologie.

Regierol